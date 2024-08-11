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التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى تنصيب الملك الحسين ملكًا

منذ 28 ثانية
التوثيق الملكي يعرض وثيقة في ذكرى تنصيب الملك الحسين ملكًا

وطنا اليوم:عرض مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، وثيقة بمناسبة ذكرى تنصيب الملك الحسين ملكًا على المملكة الأردنية الهاشمية، تتضمَّن الصفحة الرئيسة من جريدة الجزيرة في العدد الصادر يوم الثلاثاء 12 آب 1952، والذي يحمل الرقم 1925.
وأوضح المركز في بيان اليوم الأحد، أن الوثيقة تبرز خبرًا رئيسًا عن قرار مجلس الأمَّة بمناداة الأمير الحسين آنذاك ليصبح ملكًا على الأردن، نظرًا لحالة والده الصحيّة؛ الملك طلال.
كما يكشف الخبر تفاصيل عن الاجتماع الذي عُقد صباح يوم الاثنين في ذلك الوقت، والذي استمرَّ من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة الثالثة بعد الظهر؛ حيث جرى اتّخاذ القرار بإنهاء ولاية الملك طلال لأسباب صحيَّة.
وأشار المركز إلى أن الوثيقة تظهر أهميَّة الشفافية الإعلاميَّة في نقل الأنباء والقرارات المهمَّة للشعب ودور الصحافة، كما تؤكّد احترام مجلس الأمّة للدستور واتّباع تعليماته بما يخدم المصلحة العليا للمملكة والشعب.
وبين المركز أن نشر هذه الوثيقة يهدف إلى تسليط الضَّوء على مرحلة مهمّة من تاريخ الأردن، والتذكير بالتطوُّرات الدستوريَّة والسياسيَّة التي شهدتها المملكة.


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