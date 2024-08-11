إزاحة الستار عن أكبر مجمع ترفيهي في طريق المطار (icon7 )

وطنا اليوم:أزيح الستار عن أكبر مجمع ترفيهي في طريق المطار، وياتي هذا الافتتاح التجريبي تمهيدا للإعلان الرسمي عن الافتتاح الكبير والذي سيحدد في القريب العاجل ، ويحمل المشروع اسم (icon7 ).

ويحتوي المجمع ، على العديد من المرافق الترفيهية ، لممارسة رياضات متنوعة سعت الجهة الاستشمارية لتكون في مكان واحد ، تسمح لكافة افراد العائلة بالتمتع باوقاتهم المفضلة والمصممة بشكل يمنح الزوار خصوصية كبيرة ، كما يضم المجمع اكبر صالة تزلج في الأردن ، بالإضافة الى وجود ملاعب للتنس وللاسكواش وصالة البولينج، والكافيهات والمطاعم ، تم إنجازها بأسلوب ومظهر فني معاصر .

ويعتبر المجمع من اكثر المشاريع للجذب السياحي في الأردن ، حيث يوفر المشروع كل ما تحتاجة العائلة الأردنية والعربية ، من مرافق وخدمات ،تضمن جلسات عائلية هادئة ،بالإضافة الى الأنشطة التي تلائم جميع افراد العائلة بكافة فئاتهم العمرية .

وعقب إزاحة الستار عن المجمع الترفيهي الأكبر في الأردن قال المدير التنفيذي المهندس بسام أبو ربيع إن هذا المشروع يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ، الذي حث الشركات الاستشمارية للاستشمار في مثل هذه المشروعات الجاذبة للسياحة ، بما يحقق الميزة التنافسية ، بما ينعكس على الواقع الاقتصادي الأردني .