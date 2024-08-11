فيلادلفيا تعلن عن حاجتها إلى أعضاء هيئة تدريس

وطنا اليوم:تعلن جامعة فيلادلفيا عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس للعام الجامعي 2024/2025

وفقاً للتخصصات والمؤهلات التالية:

الكلية

التخصص الدقيق

الرتبة الأكاديمية

كلية الهندسة والتكنولوجيا

هندسة الطاقة المتجددة

أستاذ مساعد

يشترط في المتقدم:

أن يكون المتقدم أردني الجنسية.

أن يكون حاصلاً على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات المطلوبة من جامعة مرموقة ومعترف بها

أن لا يقل معدل البكالوريوس ومعدل الماجستير والدكتوراه عن جيد.

أن يكون ملماً باللغة الإنجليزية كتابة ومحادثة واستخدام الحاسوب والتعليم الإلكتروني.

يفضل من لديه أبحاث علمية منشورة في مجلات علمية عالمية مميزة في آخر سنتين.

أن لا يكون ملتزما في العمل لأي جهة أخرى.

تعطى الأولوية لخريجي الجامعات المرموقة.

تعطى الأولوية من لديه خبره عملية.

الأوراق الثبوتية لأعضاء الهيئة التدريسية:

الشهادات العلمية (الثانوية العامة / البكالوريوس/ الماجستير/ الدكتوراه) وكشوف العلامات.

الترقيات الأكاديمية

السيرة الذاتية.

وثائق عن الخبرة العلمية والشهادات المهنية.

الوثائق الشخصية (صورة شخصية/ هوية أحوال مدنية / دفتر العائلة او جواز سفر ساري المفعول).

تقدم الطلبات إلكترونياً إلى دائرة الموارد البشرية في جامعة فيلادلفيا علماً بأن اخر موعد لتقديم الطلبات مساء يوم السبت 17/8/ 2024

www.philadelphia.edu.jo/job_application:Website

للاستفسار هاتف: 4799000/06 فرعي (2392)