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مجموعة مدارس الجامعة تتألق بنتائج طلبتها المبهرة في الثانوية العامة

منذ 23 ثانية
مجموعة مدارس الجامعة تتألق بنتائج طلبتها المبهرة في الثانوية العامة

وطنا اليوم:تألقت مجموعة مدارس الجامعة (مدارس الجامعة الاولى ومدارس الجامعة الثانية ) بنتائج طلبتهما المبهرة في الثانوية العامة لهذا العام من حيث تحقيق نسبة نجاح وصلت 100% وتحقيق طلبتها لمعدلات عالية وصلت الى 99.15%.
فقد حققت مدارس الجامعة الاولى (بنين) نسبة نجاح 100% و مدارس الجامعة الاولى (بنات) نسبة نجاح 98% ، كما حققت مدارس الجامعة الثانية نسبة نجاح 96%.
وقد تقدم في مدارس الجامعة الاولى (بنين ) 48 طالباً في الفرع العلمي لامتحان الثانوية العامة، وبلغ أعلى معدل تم تحصيله 98.05%. فيما تقدم في الفرع الادبي 20 طالباً وبلغ أعلى معدل 96.45% . كما حقق 24 طالباً معدل ما فوق 80% في الفرع العلمي ، و10 طلاب معدل ما فوق 80% في الفرع الادبي .
أما في مدارس الجامعة الاولى ( بنات) فقد تقدم لامتحان الثانوية العامة في الفرع العلمي 46 طالبة وبلغ أعلى معدل تم تحصيله 99% ، فيما تقدم في الفرع الادبي 24 طالبة وبلغ أعلى معدل 98.45% . كما حققت 23 طالبة معدل ما فوق 80% في الفرع العلمي ، و18 طالبة معدل ما فوق 80% في الفرع الادبي .
أما في مدارس الجامعة الثانية فكان عدد الطلبة المتقدمين في الفرع العلمي 27، وبلغ أعلى معدل تم تحصيله 99.15%. بينما في الفرع الادبي كان عدد المتقدمين 21 ، وبلغ أعلى معدل 95.85% . فيما حقق 14 من الطلبة المتقدمين للامتحان معدلات ما فوق 80% في الفرع العلمي ، و13 من الطلبة معدلات ما فوق 80% في الفرع الادبي .
وقد هنأ رئيس هيئة المديرين لمجموعة مدارس الجامعة الدكتور ماهر الحوراني مشرفة مجموعة المدارس الاستاذة ناديا الحوراني ومدراء ومديرات المدارس والاساتذة والطلبة والطالبات على هذا الانجاز الكبير .


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