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عمان الاهلية تهنىء الناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

منذ 10 ثواني
جامعة عمان الاهلية تبارك للطلبة الناجحين

وطنا اليوم:تهنىء جامعة عمان الاهلية الطلبة الناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بكافة كلياتها و تخصصاتها لدرجة البكالوريوس وعن تقديم منح تشجيعية .
كما تعلن عن استمرار القبول والتسجيل في كافة برامج درجة الماجستير .
” التفاصيل في الإعلان المرفق”

جامعة عمان الاهلية تبارك للطلبة الناجحين

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