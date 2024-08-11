عمان الاهلية تهنىء الناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024 – 2025

وطنا اليوم:تهنىء جامعة عمان الاهلية الطلبة الناجحين بالثانوية العامة وتعلن عن استمرار القبول والتسجيل للفصل الدراسي الأول 2024-2025 بكافة كلياتها و تخصصاتها لدرجة البكالوريوس وعن تقديم منح تشجيعية .

كما تعلن عن استمرار القبول والتسجيل في كافة برامج درجة الماجستير .

” التفاصيل في الإعلان المرفق”