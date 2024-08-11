الخصاونة يتفقَّد مشروع تأهيل البنية التَّحتيَّة لبركة البيبسي في الرّصيفة

وطنا اليوم:تفقد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، سير العمل والإنجاز في مشروع تأهيل البنية التَّحتيَّة لبركة البيبسي في منطقة الرّصيفة.

وأكد الخصاونة أهميَّة المشروع وانعكاساته البيئيَّة الإيجابيَّة على المجتمع المحلِّي.

وأشاد بجهود أمانة عمَّان الكُبرى وكوادرها في إنجاز هذا المشروع الذي يشكِّل رافعة حضريَّة وبيئيَّة واجتماعيَّة للمجتمع المحلِّي.