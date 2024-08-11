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مستشار سابق في البنتاغون: الحوثيون قتلوا 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم

منذ 43 ثانية
مستشار سابق في البنتاغون: الحوثيون قتلوا 70 من القوات الخاصة الإسرائيلية والأمريكية بكمين محكم

وطنا اليوم:أعلن المستشار السابق في البنتاغون دوغلاس ماكغريغور أن جماعة “أنصار الله” قضت على 70 مقاتلا من القوات الخاصة الإسرائيلية وعدد من المرتزقة الأمريكيين حاولوا التسلل إلى اليمن.
وقال ماكغريغور إن الحوثيين في اليمن، الذين وصفهم بـ”الرجال الأشداء في ساحة المعركة” نصبوا كمينا وقتلوا الفريق الذي حاول التسلل بأكمله.
وأضاف أن “المراقبة المستمرة اليوم تغير كل شيء في الحرب”، مشيرا إلى أنها تجعل من المستحيل على أي قوات التسلل إلى المناطق دون اكتشافها.
وكان قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية نائب الأدميرال جورج ويكوف قد أكد أن الحوثيين يسعون إلى زيادة قدراتهم القتالية ولا يعتمدون بشكل كامل على إمدادات الأسلحة الإيرانية.
كما اعترف ويكوف في تصريح آخر بأن الولايات المتحدة فشلت في وقف الهجمات التي يشنها الحوثيون اليمنيون على السفن في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء جماعة “أنصار الله” في نوفمبر الماضي، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها ردا على عمليات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.


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