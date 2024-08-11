وزير خارجية الاحتلال يدعو لبناء حاجز على الحدود مع الأردن

وطنا اليوم:قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه “يجب إخلاء مخيم جنين للاجئين من المدنيين ومن ثم التعامل معه كما التعامل مع قطاع غزة “.

وأضاف كاتس خلال لقاء عقده مع قادة مجلس المستوطنات حول الوضع الأمني في الضفة الغربية، أن مخيمات اللاجئين هي بؤر للشر لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية وانما تخضع لإيران.

وزعم بأن “الحدود الشرقية مع الأردن مفتوحة فعليا أمام التهريب”، مشيراً إلى إنه “يجب إقامة مانع جدي على الحدود الشرقية”.

وتعود خلفية الاجتماع الى الإجراءات التي شرع بها مجلس المستوطنات في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة للتصدي للعقوبات التي تفرضها بعض الدول الأجنبية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، على بعض سكان المستوطنات في الضفة الغربية.