الدكتور فاطمة العطيات تقود تيار التغيير في البلقاء

وطنا اليوم:تقود تيار التغيير في البلقاء وتعلن أنطلاقة كتلة نشميات البلقاء في حضور مختلف ومميز بين النشميات ونشامى محافظة البلقاء في عنوان مختلف ذو دلالة ورمزية وطنية بمقر

(مجمع اتحاد المرأة)؛انطلاقة ذو دلالة ورؤية برامجية تؤكد من خلال الانطلاقة في اتحاد المرأة وبالقائمة المحلية الاولى وطنيا من البلقاء بقيادت العطيات وعلى خطى ورؤية منظومة التحديث السياسي بتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، من مدينة الاوائل رسمت الدكتورة فاطمة العطيات نموذج لسيدات الأردن النشميات وبرفقتها كوكبة من نشميات البلقاء من جبال السلط ونشميات عباد وشموخ الجباه السمر من نشميات الأغوار فالبلقاء طيف وطني مكتمل في ظل هذا الوطن وقيادته ، بوركت الجهود والهمم.