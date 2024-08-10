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الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة بمناسبة مولد الأميرة إيمان

منذ ساعة واحدة
الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة بمناسبة مولد الأميرة إيمان

سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة قدما عقيقة اقتداء بالسنة النبوية الشريفة

 

وطنا اليوم_وزع الديوان الملكي الهاشمي، السبت، ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة، في مختلف مناطق المملكة، بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.

‎وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.

‎وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، قاما بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بتقديم عقيقة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.


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