الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة بمناسبة مولد الأميرة إيمان

سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة قدما عقيقة اقتداء بالسنة النبوية الشريفة

وطنا اليوم_وزع الديوان الملكي الهاشمي، السبت، ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة، في مختلف مناطق المملكة، بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.

‎وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.

‎وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، قاما بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بتقديم عقيقة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.