الديوان الملكي يوزع ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة بمناسبة مولد الأميرة إيمان

سمو الأمير الحسين والأميرة رجوة قدما عقيقة اقتداء بالسنة النبوية الشريفة
وطنا اليوم_وزع الديوان الملكي الهاشمي، السبت، ذبائح على أكثر من 6 آلاف أسرة، في مختلف مناطق المملكة، بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين بن عبد الله الثاني.
وجرى توزيع الذبائح بالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية ولجان الزكاة حسب الأسس المعتمدة، كما تم تخصيص حصص لمراكز إيواء الأيتام والمسنين وذوي الإعاقة ومراكز الأحداث.
وكان سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وسمو الأميرة رجوة الحسين، قاما بمناسبة مولد سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، بتقديم عقيقة اقتداءً بالسنة النبوية الشريفة.