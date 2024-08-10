بني مصطفى تُطلق مبادرة تمويل رائدات الأعمال في معسكر “عززي” التدريبي

وطنا اليوم_رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، مبادرة تمويل رائدات الأعمال – معسكر “عززي” التدريبي، الذي يهدف لتقديم المعلومات والمهارات المطلوبة لرائدات الأعمال وصاحبات الشركات الصغيرة والناشئة، لتوسيع نطاق أعمالهن، وزيادة حصتهن في السوق لجلب المزيد من الإيرادات، ولتصبح أعمالهن أكثر مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية اليوم السبت بتمويل من البنك الدولي.

وقالت الوزيرة بني مصطفى، إن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وكما جاء في الاستراتيجية الخاصة بتمكين المرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، ركزّت على الشراكات في الرؤية وفي الإنجاز أيضاً، وتحديداً في مجال التمكين الإقتصادي للسيدات، بهدف مضاعفة مشاركتهن الإقتصادية، لافتةً إلى أنّه لن نستطيع أن نحقق أهدافنا في زيادة النمو الاقتصادي من دون الإستثمار برأس المال البشري، وفي إطلاق إمكاناته وطاقاته، المتحفزة والمتسلحة بالمعرفة والعلم.

وأشارت بني مصطفى إلى أهمية هذه الورشة للسيدات، ورفع قدراتهن في الثقافة المالية وإدارة مشاريعهن وريادة الأعمال، وتعريفهن بالفرص الجديدة في الشمول الرقمي المالي، بعد أن أتاحت التكنولوجيا وسائل جديدة للتسويق، وهي فرصة لاكتساب المعرفة والمعلومات، من خلال ما يقدمه فريق الخبراء من تدريبات خاصة في هذا المجال.

وأشادت وزيرة التنمية الاجتماعية بإقبال ومشاركة حوالي 180 من السيدات في مرحلة الإطلاق لهذا المشروع، وأهمية أن تصب هذه الجهود في الناتج المحلي الاجمالي وتظهر آثاره الايجابية على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن أهميتها لمؤسسات الدولة وأهمية التفاعل الجاد معها والاستفادة منها.

من جانب آخر استعرض كل من رئيسة الهيئة الادارية لجمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن المهندسة آمال دغلس والرئيسة التنفيذية للجمعية ثناء الخصاونة ومدير عام شركة الدجاني للاستشارات الدكتور خالد الدجاني أهداف المعسكر التدريبي واهميته التي تكمن في تعزيز مشاركة صاحبات المشاريع الصغيرة والناشئة في سوق العمل وصولاً إلى صحة مالية للمشاركات.

يشار إلى أنّ المعسكر التدريبي يعتبر الخطوة الأولى في المبادرة لجمع أكبر عدد من صاحبات الأعمال لتلقي تدريب مُركز، واللقاء بمجموعة من الخبراء في مجال ريادة الأعمال وإدارة الشؤون المالية، وسيصار في المرحلة الثانية إلى اختيار ما يقارب 75 منهن، لمرحلة تدريب ثانية تشمل جلسات ارشاد وتدريب على إدارة الشؤون المالية، حيث يتم اختيار المشاركات في المرحلة الثانية بناءً على طبيعة مشاريعهن وتميز أدائهن أثناء مشاركتهن في المعسكر التدريبي، ويتخلله عدد من الجلسات التعليمية في مجال إدارة الشؤون المالية، مثل استراتيجيات التسعير والنسب المالية والمصطلحات وكيفية قراءة التقارير المالية والأدوات المالية الرقمية والتكنولوجيا المالية.