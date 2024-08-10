الوزير الخريشة: حضور الشباب في الأحزاب تضاعف عن نسبة 20% المشروطة في القانون

افتتح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية حديثه الخريشة، السبت، مشروع تمكين وبناء قدرات الشباب لمراقبة الأداء الانتخابي.

وقال الخريشة، إن الأردنيين أمام “أفضل فرصة لتقييم الكتل الحزبية البرامجية التي تخوض الانتخابات النيابية المقبلة، ومدى تطابق برامجها مع طموحاتهم، وإن على الناخب أن يختار بعد تقييمه لهذه الكتل والقوائم على أسس برامجية تمتاز بواقعيتها وإمكانية تطبيقها، وأن لا يكون الاختيار على خلفية شعارات شعبوية غير مرتبطة بإطار زمني أو يمكن تقييم برامجها”.

وشدد على أن المرحلة المقبلة “مهمة في مسيرة الوطن ونهضته، فالانتخابات المقبلة تحتل أهمية بالغة لأنها ستنتج أبرز المؤسسات الدستورية، وهي الانتخابات النيابية الأولى في المئوية الثانية للمملكة”.

وقال الخريشة إن 42% من المنتسبين للأحزاب هم من الشباب، وإن منتسبي الأحزاب يشكلون 1.8% من الذين يحق لهم الانتخاب وهي نسبة مرضية مقارنة بدول أخرى.

وبين أن قانون الأحزاب اشترط أن يكون 20% من الهيئة التأسيسية للحزب على الأقل شبابا، لكن حضور الشباب تضاعف عن هذه النسبة المقررة، ما ينفي فكرة تخوف الشباب من الانتساب للأحزاب.

وأكد الخريشة أن الدولة الأردنية، ومنذُ تأسيسها تقوم على النهج الديمقراطي، واضطلاع المواطنين بإدارة شؤونهم العامة، وهذا ما كفله الدستور من خلال السلطة التشريعية، التي يُعتبر مجلس النواب من أهم أذرعها.

واستعرض تاريخ الأحزاب ونشأتها في الأردن، لافتا إلى أن الأحزاب لا تتشكل بقرار حكومي، وإنما هو حق كفله الدستور للمواطنين والانتساب لها خيارهم.

وبين الخريشة أن الوزارة تحرص دائما على تشجيع الشباب للانخراط في الحياة الحزبية، وتعزيز مشاركتهم بالعملية الانتخابية، داعيا إياهم إلى اختيار من يمثلهم في مجلس النواب بناء على برامج واقعية تخدم المصلحة العامة.

وأوضح أن قوانين التحديث السياسي شجعت الشباب والمرأة على الانخراط بالحياة السياسية والحزبية، وأن المطلوب منهم حث المجتمع على زيادة المشاركة السياسية بالاقتراع يوم 10 أيلول المقبل.