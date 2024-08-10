رصد 562 مخالفة منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية

وطنا اليوم_رصدت فرق في الهيئة المستقلة للانتخاب 562 مخالفة في مختلف الدوائر الانتخابية في الأردن منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية، بحسب ما أفاد مراسل “المملكة” السبت.

وتنوعت المخالفات المرصودة منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية بين “تعليق لافتات وصور في الشوارع العامة ومخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي” وفق ما ذكر المراسل.

وتحدث عن تسجيل 85 مخالفة في دوائر عمان الثلاث الانتخابية و31 مخالفة في دائرتي إربد الانتخابية، فيما سجلت 300 مخالفة في دائرة عجلون الانتخابية لتصبح الأعلى في تسجل مخالفات منذ بدء مرحلة الدعاية الانتخابية.

وبالمجمل، رُصدت 1326 مخالفة منذ بداية عملية رصد المخالفات من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب التي تشرف على الانتخابات النيابية المقبلة، ليصبح المجموع التراكمي 1888 مخالفة.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات النيابية في 10 أيلول/سبتمبر المقبل.