المواصفات: التفتيش على أكثر من 3800 منشأة اقتصادية بالنصف الأول من العام

وطنا اليوم_

قالت مدير مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير بركات الزهير، إن المؤسسة أصدرت خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ (172) قرار إتلاف تضمنت العديد من المنتجات المخالفة للقواعد الفنية الأردنية أو التي تحمل علامات تجارية مقلدة مثل الأجهزة الكهربائية والعاب الأطفال ومواد التنظيف والتجميل والالبسة والحقائب والمواد الانشائية، وكما حوّلت المؤسسة (62) جهة مخالفة إلى النائب العامّ وأنذرت (30) منشأة، لوجود مخالفات لقانون المواصفات والمقاييس.

وأضافت المهندسة الزّهير أنّ الكوادر التفتيشيّة للمؤسسة نفّذت زيارات تفتيشيّة لأكثر من (3800) منشأة اقتصادية (مصانع، ومعارض بيع، وموزعين) شملت محافظات وألوية المملكة كافّة، تمّ خلالها سحب العينات وإجراء الفحص الظاهري والمخبري لما يزيد عن (10000) منتج، للتأكّد من مطابقتها للقواعد الفنيّة والمواصفات القياسيّة الأردنيّة.

وأشارت الزّهير إلى جهود الكوادر التفتيشيّة في الكشف على (1575) مصعد قبل وضعها للاستخدام العامّ، للتحقق من سلامتها وتلبيتها لاشتراطات الأمان بما يحافظ على سلامة مستخدميها في البنايات والمنشآت.

ودعت المهندسة الزهير المواطنين إلى عدم التردد في تقديم أيّ شكوى حول المنتجات الخاضعة لرقابة المؤسسة على هاتف وواتساب الشكاوى الموحّد (065301243) او صفحات المؤسسة على منصات التواصل الاجتماعيّ أو الموقع الإلكترونيّ (www.jsmo.gov.jo) أو منصة بخدمتكم، مشيرةً إلى أنّ المؤسسة استقبلت خلال النصف الأول من العام (503) شكاوى عبر مختلف وسائل الاتصال، و تمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ المخالفين والمنتجات المخالفة.