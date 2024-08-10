أورنج الأردن تشارك أوائل التوجيهي نجاحهم وتكرّمهم خلال “يسعد صباحك”

وطنا اليوم_

استمراراً في مبادرتها السنوية الداعمة للطلاب المتفوقين، شاركت أورنج الأردن في تكريم أوائل طلبة التوجيهي للعام الدراسي 2024 في الفعالية التي أقامتها مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم. ويأتي هذا التكريم لتشجيع الشابات والشباب على المساهمة في مسيرة التقدّم الوطني وتمكينهم بالحلول الرقمية ليحققوا المزيد من الإنجازات.

وشاركت أورنج الأردن في التكريم الذي أقيم خلال برنامج “يسعد صباحك” على التلفزيون الأردني، حيث قدمت مجموعة من الهدايا المختارة التي تتناسب مع متطلبات الطلبة المتفوقين في امتحان الثانوية العامة، بهدف تحفيزهم على الاستمرار في تميزهم في المجالات الدراسية والعملية.

وقدّمت أورنج الأردن مجموعة متنوعة من الجوائز المميزة، شملت خطّ الشباب YO8 Max مع حزمة 5GB على شبكة الجيل الخامس باشتراك مجاني لمدة 12 شهراً، واشتراك فايبر 800 ميجابِت/ الثانية مع Wi-Fi 6 لمدة 12 شهراً ، و50 ديناراً سيتم إيداعها في محفظة Orange Money وبطاقة فيزا مرافقة للمحفظة بالإضافة إلى موبايل من نوع Moto G34 5G 16GB, 128GB حيث تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة لكل طالبة وطالب 777 دينار.

وأعربت أورنج الأردن عن سعادتها بأن تكون جزءاً من هذه اللحظات المميزة والمفصلية والفارقة في حياة الطلبة الأوائل، وذلك اتساقاً مع رؤيتها بأن تكون دائماً مع مجتمعها المحلي بجميع أفراده، خصوصاً الشباب الذين يشكلون عماد التقدم الوطني وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومن أهمها رؤية التحول الرقمي بوصفها السبيل للتطور في باقي القطاعات. في هذا الإطار، شكلت الهدايا التي قدمتها الشركة أدوات لمساعدة الشباب على الدخول إلى العالم الرقمي والاستفادة من ميزاته غير المحدودة خاصة أنها تشمل أحدث الخدمات التي أطلقتها الشركة مثل Wi-Fi 6 والشرائح الإلكترونية والجيل الخامس وغيرها.

لمعرفة المزيد، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: www.orange.jo

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نبذة عن Orange الأردن

أورنج الأردن هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة Orange المتواجدة في 26 دولة حول العالم، حيث تنطلق في عملياتها انسجاماً مع استراتيجية المجموعة ” قيادة المستقبل”، وتعمل انطلاقاً من مكانتها كمزود رقمي رائد ومسؤول على ترجمة رؤية التحول الرقمي الوطنية. تضع أورنج الأردن خدمة المجتمع ضمن أولوياتها، لذلك تنفذ استراتيجية متكاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن أربعة محاور رئيسية تشمل التعليم الرقمي، والشمول الرقمي، والريادة، والمناخ والبيئة.

يضم فريق أورنج الأردن أكثر من 1600 موظفة وموظف، يعملون على تقديم أفضل تجربة للزبائن من خلال حلول متكاملة تشمل خدمات الاتصال الثابت، والخلوي، والإنترنت، والبيانات وحلول الحياة الذكية لما يقارب 4.1 مليون زبون في الأردن من خلال 301 معرضاً وموقعاً في جميع أنحاء المملكة.

تتسم الحلول الرقمية التي تقدمها أورنج الأردن بالشمولية حيث تخدم بالإضافة إلى الأفراد، الأعمال والشركات عبر مجموعة حلول القطاع المؤسسي والشركات المندرجة ضمن علامتها التجارية (Orange Business).

توظف أورنج الأردن قيمها الرئيسية المتمثلة في الاهتمام، والتركيز ﻋﻠﻰ اﻟﺰﺑﺎﺋﻦ، واﻟمرونة، واﻟﺘﻌﺎون، واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ، والتميز واﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، لتسهم في تحقيق رؤية التمكين الرقمي.

للاطلاع على المزيد، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت: www.orange.jo

نبذة عنOrange

تعتبرOrange من أبرز رائدي مشغلي الاتصالات في العالم بحجم مبيعات يصل إلى 39.7 مليار يورو في 2023 وبعدد موظفين يصل إلى 128,000 موظف في جميع أنحاء العالم حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 72,000 موظف في فرنسا. وتخدم الشركة قاعدة زبائن تصل إلى 285 مليون زبون حتى 30 يونيو / حزيران 2024، منهم 246 مليون مستخدم لخدمات الهاتف الخلوي، و 21مليون مستخدم لخدمات الإنترنت الثابت عريض النطاق. تتواجد الشركة في 26 بلداً حول العالم، وهي المزود الرئيسي لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للشركات متعددة الجنسيات حول العالم تحت العلامة التجاريةOrange Business لخدمات الأعمال. أطلقت المجموعة في شباط / فبراير2023 خطتها الاستراتيجية “قيادة المستقبل” المنبثقة عن التزامها بمسؤوليتها الاجتماعية والبيئية، والهادفة لإعادة هيكلة نموذج أعمال Orange كمشغّل للخدمات. وبموجب الاستراتيجية، ستسرع الشركة نمو أهم منتجاتها، وتركز على مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي في خلق نموذجها الخاص بالابتكار، وستعزز مكانتها كصاحب عمل مسؤول يقدم ظروف عمل جاذبة ومتكيفة مع المهن المستحدثة.

Orange شركة مدرجة على بورصة يورونكست باريس تحت الرمز ORAومدرجة كذلك في بورصة نيويورك تحت الرمز ORAN. وللمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة: www.orange.com, www.orange-business.com وتطبيق أخبار Orange، أو متابعتنا على تويتر: @orangegrouppr.

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