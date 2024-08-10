مذكرة تفاهم بين تجارة عمان ودائرة الإحصاءات

وطنا اليوم_

وقعت غرفة تجارة عمان، مذكرة تفاهم مع دائرة الاحصاءات العامة، بهدف تطوير وتنمية العلاقة التشاركية بينهما في مجال تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية، وإعداد الأبحاث والتقارير المتخصصة حول مختلف القطاعات، وتحسين جودة وشمولية المخرجات الإحصائية المتعلقة بالقطاع التجاري والخدمي.

كما تهدف المذكرة التي وقعها عن غرفة تجارة عمان رئيسها خليل الحاج توفيق، وعن دائرة الإحصاءات مديرها العام الدكتور حيدر فريحات، إلى تعزيز التعاون المشترك في تطوير المؤشرات الاقتصادية لتتبع تطور أداء قطاع التجارة والخدمات في مختلف المجالات التنموية.

وبحسب بيان للغرفة اليوم السبت، أكد الحاج توفيق اهمية هذه المذكرة في تحقيق اهداف الغرفة وايجاد الحلول للمشاكل او التحديات التي تواجه القطاعات التجارية والخدمية، وبناء المطالب والمقترحات التي تهم هذه القطاعات بناءً على دراسات مستندة إلى الحقائق والأرقام الدقيقة والمحدّثة من قبل جهة موثوقة، بشكل يدعم رسم السياسات العامة وتقديم التوصيات العملية لأصحاب العلاقة.

وأشار الى أن المذكرة تأتي من منطلق حرص الغرفة على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة بينها وبين مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، لاسيما دائرة الاحصاءات العامة، حيث يسهم ذلك في دعم العمل المشترك، وتطوير مجالات تبادل المعلومات الإحصائية.

واضاف إن التعاون مع دائرة الإحصاءات، يأتي في إطار توسيع دائرة الشراكات الاستراتيجية للغرفة، وإرساء أسس العمل بصورة منهجية تحقق التكامل الإحصائي، وبناء أنظمة متخصصة لمعلومات وبيانات مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في العاصمة، والبناء على خبرة المؤسستين في توفير وتحليل البيانات، بما يسهم في إعداد دراسات معمقة، وتطوير مؤشرات تهدف إلى توفير فهم أوسع للاقتصاد الأردني، وتتبع أدائه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته، أكد الدكتور فريحات حرص الدائرة على الاستمرار في التطوير والتحديث وتكثيف التعاون مع كل الجهات المعنية، حيث ان التعاون بات من اهم متطلبات المرحلة، وضمن هذه الجهود قامت الدائرة بتوقيع سلسلة من مذكرات التفاهم مع أبرز الجهات المعنية والتي تشارك في رسم خارطة الطريق نحو بناء نظام احصائي متكامل.

واضاف أن هذه المذكرة مع غرفة تجارة عمان تهدف إلى تعزيز التعاون والمنفعة التبادلية بين الطرفين وتؤسس لتعاونٍ وتنسيق تكاملي تشاركي في المجالات التي تدعم المنظومة الإحصائية الوطنية وجودة المخرجات الإحصائية.

واشار الى انها تأتي بالتزامن مع إجراءات إدارة الدائرة في اطلاق مركز البيانات الوطني التفاعلي الذي يأتي استجابة لخارطة طريق تحديث القطاع العام والتوجه العالمي نحو الابتعاد عن الوسائل التقليدية في جمع البيانات وتحليلها واعتماد الطرق والمنهجيات العالمية الحديثة في نشر المخرجات الإحصائية وبأقل كلفة ممكنة وبأسرع الطرق المتعددة والمختلفة الممكنة.

ولفت فريحات الى إطلاق تجريبي لمركز البيانات التفاعلي الذي يمكن الإتاحة الذكية للجميع للوصول إلى البيانات، حيث يهدف إلى تقديم التكنولوجيا وذلك لمزيد من إتاحة البيانات الإحصائية للعموم،

يشار إلى أن دائرة الإحصاءات، هي الجهة الحكومية الرئيسة التي تقوم بجمع المعلومات والبيانات الإحصائية الرسمية ونشرها، لدعم راسمي السياسات ومتخذي القرارات في وضع الخطط المستقبلية الملائمة واتخاذ القرارات السليمة، فيما تسعى غرفة تجارة عمان إلى رفع مستوى تمثيل القطاع التجاري بما يعكس حجم القطاع وأهمية رعاية مصالحه من خلال جمع البيانات وتحليلها، وإعداد الدراسات المتخصصة، وتتبع أداء الأردن على المؤشرات المحلية والدولية من أجل تعظيم مساهمة القطاع التجاري والخدمي في التنمية الاقتصادية الشاملة.

حضر توقيع المذكرة النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان نبيل الخطيب، ومساعد مدير عام دائرة الإحصاءات العامة للشؤون الفنية الدكتور تيسير مقدادي، ومدير العلاقات العامة ومدير التعاون الدولي الناطق الرسمي حسني الدعجة، ومدير عام الغرفة هشام الدويك.