إنجاز تاريخي لخريج عمان الأهلية زيد مصطفى بفوزه بفضية التايكواندو في أولمبياد باريس

وطنا اليوم-حقق خريج جامعة عمان الأهلية ، الطالب زيد مصطفى، لاعب المنتخب الوطني للتايكواندو، مساء الخميس 9-8-2024 إنجازًا مشرفًا بحصوله على الميدالية الفضية في منافسات وزن تحت 68 كغم ضمن أولمبياد باريس 2024. بعد بلوغه نهائي منافسات التايكواندو لوزن تحت 68 كغم بفوزه على حامل فضية أولمبياد طوكيو البريطاني برادلي سيندين.

وكان مصطفى، قد هزم حامل برونزية أولمبياد طوكيو وبطل العالم في نسختها الأخيرة، التركي هاكان رتشبر، خلال عبوره إلى نصف نهائي.

وقبلها فاز مصطفى على اللاعب البرازيلي بونتيس إديفال وتأهل إلى ربع نهائي منافسة التايكوندو ضمن أولمبياد باريس 2024.

وبعد أداء مشرف خسر مصطفى في نهائي المنافسات على اللاعب أولوغبيك راشيتوف، حامل ذهبية طوكيو 2021 والمصنف الأول عالميًا، وبذلك توج زيد مصطفى بالميدالية الفضية.

وأعرب الأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس جامعة عمان الأهلية، والدكتور ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين في جامعة عمان الأهلية، عن فخرهما بهذا الإنجاز الكبير، مهنّئين اللاعب زيد مصطفى ومؤكّدين على تميّز الجامعة بطلبتها وخريجيها الرياضيين وانجازاتهم . وأشادا بألاداء الرياضي الرائع للخريج زيد مصطفى .

هذا .. ونظرا لتميّز زيد مصطفى بالأداء الرياضي ومن خلال مركز الاعداد الأولمبي تم تقديم منحة دراسية كاملة له من جامعة عمان الأهلية في تخصص التربية البدنية والصحية.

ويُذكر أن اللاعب زيد مصطفى لم يتمكن من حضور حفل تخرجه في الفصل الحالي بسبب مشاركته في أولمبياد باريس، ولكنه سيُكرّم بشكل يليق ببطل الأردن وجامعة عمان الأهلية عند عودته إلى الوطن.