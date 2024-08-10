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مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2024 / 2025  

منذ ساعة واحدة
مجلس أمناء عمان الأهلية يُقِرّ تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2024 / 2025  

وطنا اليوم_

قرر مجلس أمناء جامعة عمان الأهلية برئاسة الدكتور ماهر الحوراني نائب رئيس المجلس وبناء على تنسيب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان واستنـاداً لأحكام المـادة (10-هـ) من قانون الجامعات الأردنية رقـم (18) لسنة 2018، إجراء تشكيل مجلس العمداء للعام الجامعي 2024-2025 اعتباراً من تاريخ 7-8-2024 وعلى النحو الآتي:

ا. د. أحمد محمد حمدان نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وعميداً لكلية طب الأسنان

ا. د. أنس راتب السعود نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة

ا. د. فايز سليم حداد عميداً لكلية الأعمال

ا. د. غالب علي عريقات عميداً لكلية العلوم الطبية المساندة و ق. أ. عميد “كلية الصيدلة

ا. د. بشار خالد الطراونة عميداً لكلية الهندسة و كلية التعليم التقني

ا. د. محمد أحمد المبيضين عميداً لكلية العلوم التربوية

ا. د. علي خالد القطيشات عميداً لكلية الحقوق

ا. د. هديل صلاح ياسين عميداً لكلية الدراسات العليا ومستشاراً للرئيس

ا. د. إيمان خميس النزلي عميداً لكلية التمريض

ا. د, أحمد صامد أبو عرابي عميداً للبحث العلمي

ا. د. حنان محمود إبراهيم عميداً لكلية الآداب والعلوم

ا. د. قاسم محمد خرما عميداً لكلية تقنية المعلومات

د. مصطفى موسى العطيات ق. أ. عميد شؤون الطلبة

د. صبا فوزي النصيرات ق. أ. عميد كلية العمارة والتصميم

د. صبحية محمد سعيفان ق. أ. عميد كلية التكنولوجيا الزراعية

د. سوزي محمد حاتوغ ق. أ. عميد كلية إدارة الضيافة والسياحة

** أسرة جامعة عمان الأهلية تبارك لمجلس العمداء الجديد وتتمنى له التوفيق والنجاح.


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