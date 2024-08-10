تصريح جديد من إيران بشأن الرد على اغتيال هنية

وطنا اليوم_أعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن إيران ستسعى للرد على اغتيال “إسرائيل” لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية بشكل لا يضر بوقف إطلاق النار المحتمل في غزة.

وقالت البعثة في بيان لها، يوم الجمعة، إن “أولويتنا إحلال نظام ثابت لوقف إطلاق النار في غزة، وإن أي اتفاق تقبله “حماس”، سنعترف به نحن أيضا”.

واتهمت إيران “إسرائيل” بانتهاك الأمن القومي وسيادة إيران، مضيفة أن “لدينا حقا مشروعا في الدفاع عن أنفسنا، وهذه المسألة غير مرتبطة بوقف إطلاق النار في غزة”.

وأضافت: “لكننا نأمل بأن ردنا سيكون في الوقت المناسب وبشكل لا يضر بالوقف المحتمل لإطلاق النار”

يذكر أن إيران كانت قد هددت بالانتقام من “إسرائيل” لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية في طهران يوم 31 تموز/ يوليو الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن “إسرائيل” لم تتبن رسميا عملية اغتيال هنية. (RT)