عرض قوة سياسي وإنتخابي غير مسبوق تنظمة قائمة “نمو” في عمان 2

وطنا اليوم – إستعرضت قائمة نمو في دائرة عمان الثانية قوتها في مهرجان عقد على شارع الاستقلال حضره أكثر من 10 ألاف مواطن، هتفوا داعمين لقائمة نمو وبرنامجها الانتخابي، ووقفوا دقيقة صمت وقراءة الفاتحة لارواح شهداء غزة وفلسطين والاردن والامة العربية.

تحدث في المهرجان رئيس مجلس النواب السابق أحمد الصفدي والامين العام لحزب الميثاق الدكتور محمد المومني والامين العام لحزب إرادة نضال البطاينة والقيادية في الحزب الديمقراطي الاجتماعي العين أسيا ياغي وعضو مجلس النواب السابق عمر العياصرة، وأدار المهرجان وسير أعماله الزميل أسامة الرنتيسي.

في حدثٍ ضخم يُعد الأبرز من نوعه في تاريخ الاردن وعمان الثانية، أقيم مهرجان إطلاق قائمة نمو بحضور أكثر من ١٠ آلاف مواطن من أبناء عمان الثانية. جمع المهرجان بين الحضور الضخم والتنظيم الرائع كان بمثابة تكريس لجهود القائمة في تحقيق رؤيتها الطموحة وتقديم برامجها المتميزة.

قائمة نمو التي تضم نخبة من الشخصيات البارزة في مختلف المجالات، قدّمت نفسها بقوة من خلال هذا الحدث الباهر، وتم من خلاله التعريف بأعضاء القائمة المتميزون، الذين شملوا المحامي أندريه العزوني، وأمجد المسلماني والدكتور زيد الكيلاني، والمحامي عمار الداود، والدكتور خالد العرموطي، والمهندس محمد الكوز، بالإضافة إلى مرشحة المقعد النسائي ميادة شريم، ومرشح المقعد المسيحي عمر النبر، الذين جمعوا المواطنين لتقديم رؤيتهم وخططهم الطموحة لمستقبل عمان الثانية.

المهرجان شهد حضورا سياسيا وحزبيا ونقابيا وإعلاميا وشعبيا إلى جانب نخبة من الكتاب والصحافيين والسياسيين والاقتصاديين والفنانين والمؤثرين من المشاهير العرب. هذا الجمع الكبير من الشخصيات ذات التأثير الواسع يعكس أهمية الحدث ويعزز من مكانة قائمة نمو على الساحة المحلية والإقليمية.

كان العرض الرئيسي للمهرجان يتمثل في مجموعة من الفيديوهات الترويجية التي سلطت الضوء على شعار القائمة، وأسباب تأسيسها، وبرامجها المستقبلية، وخلفية كل مرشح. ولك تكن هذه الفيديوهات مجرد عروض مرئية، بل كانت عرضاً قوياً لإمكانات القائمة ورؤيتها الاستراتيجية التي تتطلع لتحقيقها.

ولم يكن المهرجان مجرد احتفالية، بل كان عرضاً حيّاً ومباشراً للالتزام الجاد لقائمة نمو بتحقيق التنمية المستدامة وتطوير المجتمع، حيث أكّد المهرجان على أن قائمة نمو ليست مجرد مجموعة من الأسماء، بل هي رؤية حية وطموحة تهدف إلى تحقيق تقدم ملموس في مختلف جوانب الحياة في الاردن عموما وعمان الثانية تحديدا.