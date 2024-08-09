ابو عبيدة: القسام تبايع يحيى السنوار.. وتؤكد انصياعها لكل قراراته

وطنا اليوم:أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام -الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أبو عبيدة، أن كتائب القسام تبايع يحيى السنوار رئيسا للحركة.

وقال أبو عبيدة في منشور عبر قناته على منصة “تيليغرام”: “تبايع كتائب القسام القائد المجاهد يحيى السنوار وتعلن جهوزيتها الكاملة لتنفيذ قراراته، وترى بأن اختياره رئيساً للحركة خلفاً لقائدنا الشهيد المجاهد إسماعيل هنية دليل على حيوية الحركة وتماسكها وقوتها بفضل الله تعالى”.