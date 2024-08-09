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الجيش : لن نسمح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف

منذ دقيقة واحدة
الجيش : لن نسمح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف

وطنا اليوم:أكد مصدر في القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، عدم السماح باستخدام المجال الجوي الأردني تحت أي ظرف ولصالح أي طرف، وعدم السماح بالرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حالياً.
وبين المصدر، أن القوات المسلحة لن تسمح بأن تكون أراضي وأجواء الأردن مسرحاً لأي جهة، وذكر أن “ما ورد في خبر على موقع يبث من الخارج، هو “محض إشاعات ومليء بالأكاذيب، ويأتي في سياق نص مختلق من نسج خيال صاحبه”.
وقال المصدر، إن “أنشطة اعتيادية لطائرات سلاح الجو الملكي (المقاتلة منها أو العامودية) وحتى طائرات النقل الجوي شوهدت خلال الأيام الماضية وهذا امر طبيعي في ظل التصعيد العسكري بالمنطقة”.
وذكر وأضاف أن “بعض الصفحات المحدودة في منصات التواصل الاجتماعي بالأردن تساءلت حول صحة ما ورد في الموقع ونشره مزاعم تدعي السماح لإسرائيل باستخدام الأجواء الأردنية، ولذا نؤكد: لم يسمح للرد العسكري لأي من الأطراف المتصارعة حالياً”.
وأعتبر أن التشويش من الموقع “يعد إساءة متعمدة ويأتي في وقت يقوم به الأردن بجهد دبلوماسي كبير لمنع التصعيد بالمنطقة، مبينا أنه سيتم النظر في التعامل مع الموقع قانونياً”.


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