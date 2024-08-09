الأمم المتحدة تطلب دعما عاجلا لإغاثة متضرري السيول في اليمن

وطنا اليوم:طلبت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دعما عاجلا من المانحين لإغاثة المتضررين جراء السيول التي شهدها اليمن مؤخرا.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن: “خلال الأيام الماضية، تسببت الأمطار الغزيرة والسيول بعشرات الضحايا،

وألحقت أضرارا بالغة بالمنازل والممتلكات والبنية التحتية في البلاد”.

وأضاف المكتب، في منشور على منصة (إكس): “تقدم منظمات الإغاثة العون للمتضررين وسط الحاجة للدعم بشكل عاجل”.

وخلال الأيام الماضية، ضربت السيول عدة محافظات يمنية خصوصا الحديدة وتعز وحجة، ما أدى إلى وفاة 45 شخصا وفقدان 12 آخرين، فضلا عن نزوح الآلاف وتضرر أكثر من 93 ألفا، وفق إحصائية أصدرتها مساء الخميس، جمعية الهلال الأحمر اليمني.

ووجهت الحكومة اليمنية الخميس”نداء استغاثة عاجلا” إلى المانحين الدوليين لمساعدتها في التصدي لأضرار سيول تسببت بمصرع عشرات الأشخاص ونزوح آلاف الأسر.