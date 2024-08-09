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الصفدي وبلينكن يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه

منذ 8 ثواني
الصفدي وبلينكن يبحثان التصعيد الخطير في المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه

وطنا اليوم:تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.
وتابع الوزيران، خلال الاتصال، المحادثات التي كانا أجرياها هاتفيا يوم الثلاثاء الماضي، حول التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والخطوات المطلوبة لوقفه.
وشدد الصفدي، على أن وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، هو الخطوة الأولى التي يجب تحقيقها نحو خفض التصعيد الذي يهدد الأمن والسلام في المنطقة.
وشدد الصفدي، على أن وقف العدوان على غزة، هو الهدف الذي يجب أن تتكاتف كل الجهود لتحقيقه، وحمايته حين يتحقق من أي تهديد، لأنه سينقذ غزة وأهلها من الموت والدمار اللذين يفرضهما العدوان عليهم، وسيخرج المنطقة من التوتر الخطير الذي يضعها على حافة الانفجار.
وفي هذا السياق، أكد الصفدي أهمية البيان الذي صدر عن الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وأمير دولة قطر سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حول استئناف مفاوضات صفقة التبادل، ودعم الأردن للبيان وهدفه في التوصل لصفقة تبادل تنتج وقفا دائما لإطلاق النار بأسرع وقت ممكن.
كما بحث الوزيران، التعاون في إيصال المساعدات بشكل كاف وفوري لغزة لمواجهة الكارثة الإنسانية.


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