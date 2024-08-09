عطلة رسمية في دولة بعد فوزها بأول ذهبية في الأولمبياد

وطنا اليوم:أعلن موكجويتسي ماسيسي رئيس بوتسوانا أن ساعات بعد ظهر اليوم الجمعة عطلة رسمية في البلاد للاحتفال بإحراز العداء ليتسيلي تيبوغو أول ميدالية ذهبية أولمبية للبلاد بفوزه بسباق 200 متر في أولمبياد باريس الصيفي أمس الخميس.

وتغلب تيبوغو على منافسيه الأميركيين كيني بيدناريك ونواه لايلز، ليحصد أول لقب أفريقي في سباق 200 متر ويصبح خامس أسرع رجل في التاريخ في هذه المسافة.

وركض تيبوغو (21 عاما) منتعلا حذاء يحمل تاريخ ميلاد والدته قائلا إنه حمله معه تكريما لها بعد وفاتها في مايو (أيار) الماضي.

وكتب الرئيس ماسيسي في بيان نُشر على موقع أكس للتواصل الاجتماعي «يرغب فخامة الرئيس ماسيسي، نيابة عن جميع المواطنين، في توجيه التحية إلى ليتسيلي والإعراب عن الامتنان الدائم لوالدته الراحلة».

وقال ماسيسي إن إنجاز ليتسيلي «يستحق أن تتوقف الأمة وتحتفل به بطريقة فريدة وملائمة ومسؤولة ستُحفر في سجلات تاريخ الجمهورية».

وكان ماسيسي قد كتب أمس منشورا قال فيه إن صوته «تلاشى تماما» من الصراخ تشجيعا لتيبوغو أثناء مشاهدته عبر شاشة التلفزيون يحقق الفوز في 19.46 ثانية.