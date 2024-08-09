استشهاد القيادي في حركة حماس سامر الحاج في عملية اغتيال جنوب لبنان

وطنا اليوم:استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، مساء يوم الجمعة، سيارة عند طريق الحسبة في مدينة صيدا، عند مقربة من مدخل مخيم عين الحلوة.

وذكرت المعلومات أن القصف طال المركبة بواسطة صاروخين موجهين، مشيرة إلى أنّ القصف حصل خارج المخيم.

حيث اغتيل القيادي في حركة حماس سامر الحاج مسؤول الأمن في مخيم عين الحلوة في لبنان في غارة صهيونية إستهدفت مركبته.