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الحزب اللي،بده يعدل المايل وعود تتجاوز حقوق المواطنة

منذ 12 دقيقة
الحزب اللي،بده يعدل المايل وعود تتجاوز حقوق المواطنة

وطنا اليوم- خاص-مع بدء الحملة الدعائية للانتخابات النيابية المقبلة ، بدأت القوائم والاحزاب بإطلاق العبارات الرنانة المكررة والمحروقة .
ففي كل دورة انتخابية نلاحظ ونشاهد نفس العبارات ونفس الاشخاص مع تغيير بسيط في قواعد اللعبة ، ولكن هذه المرة لفت انتباهي فيديو ترويجي لاحد الاحزاب يتحدث عن دعاية جديدة تخص فقط المنتسبين بطريقة شبابية من اجل الانتساب لهذا الحزب.
الفيديو يتحدث عن ميزات جديدة لاعضاء الحزب وعائلاتهم مثل تأمين فرصة عمل لكافة افراد العائلة ، تأمين كافة افراد العائلة بتأمين صحي ، تأمين مقاعد جامعية لكافة ابناء المنتسبين، كمان بدهم يشتغلوا على التشريعات ، وبدهم يزيدوا الفرص ويحسنوا الاوضاع .
انا مصدقهم مش عارف عنكوا.
نروح ننتسب بلكي زبطت معنا.


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