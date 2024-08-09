الأردن يدين قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين

وطنا اليوم:أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، الجمعة، قرار إسرائيل سحب الصفة الدبلوماسية لدبلوماسيين نرويجيين يعملون في المكتب التمثيلي لمملكة النرويج في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

واعتبر الناطق باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، أن “هذه الخطوة غير المسبوقة تأتي ضمن الإجراءات الاستفزازية التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية تجاه من يعترف بدولة فلسطين، ويتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة”.

وشدد القضاة على أن “ردود أفعال إسرائيل على قرارات الدول الأوروبية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، تتنافى وقواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية”.