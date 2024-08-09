قائد فيلق القدس للسنوار: الثأر لدماء هنية واجب علينا

وطنا اليوم:قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآني إن انتخاب يحيى السنوار رئيسا للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أثبت أن الحركة سلمت رايتها لمن هو أكثر تأثيرا في الميدان.

ووجه قآتي رسالة للسنوار أكد فيها أن “الثأر لدماء هنية التي أريقت في حرمنا واجب علينا”.

وبعد نحو أسبوع على استشهاد إسماعيل هنية فاجأت الحركة العالم باختيار يحيى السنوار خلفا للشهيد هنية.

واعتبرت هيئة البث العبرية اختيار السنوار “رسالة لتل أبيب بأنه حي وأن قيادة حماس بغزة قوية وقائمة وستبقى”.

ويجمع قادة الاحتلال على أن السنوار رجل ذكي جدا وصلب جدا ويمتلك قدرات تنظيمية كبيرة جدا ويفهم “الإسرائيليين”.