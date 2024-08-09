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خصومات لطلبة التوجيهي الراغبين بخوض تجربة تلفريك عجلون

منذ ساعتين
خصومات لطلبة التوجيهي الراغبين بخوض تجربة تلفريك عجلون

وطنا اليوم:قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية تعلن عن تقديم خصم 25% على تذاكر دخول وتجربة منتجع تلفريك عجلون لكافة أبنائها من طلبة التوجيهي في المملكة لهذا العام.
وأشار إلى أن فترة هذا العرض من يوم الأحد المقبل 8/11/ 2024 ولغاية يوم الخميس 2024/08/15 والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان Summerric في التلفريك، على أن يتم إحضار رقم الجلوس مع الطالب.


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