خصومات لطلبة التوجيهي الراغبين بخوض تجربة تلفريك عجلون

وطنا اليوم:قال مدير عام المناطق التنموية يوسف عرفات، إن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية وضمن نطاق مسؤوليتها الاجتماعية تعلن عن تقديم خصم 25% على تذاكر دخول وتجربة منتجع تلفريك عجلون لكافة أبنائها من طلبة التوجيهي في المملكة لهذا العام.

وأشار إلى أن فترة هذا العرض من يوم الأحد المقبل 8/11/ 2024 ولغاية يوم الخميس 2024/08/15 والتي تأتي ضمن فعاليات مهرجان Summerric في التلفريك، على أن يتم إحضار رقم الجلوس مع الطالب.