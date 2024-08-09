قبرص : مستعدون للمساعدة في إجلاء المدنيين الأوروبيين من لبنان

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية يانيس أنطونيو، إن بلاده مستعدة لتقديم الدعم لإجلاء مواطني دول الاتحاد الأوروبي في حالة تفاقم الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار في حديث مع وكالة DPA الألمانية، إلى أن جمهورية قبرص تجري مفاوضات بشأن هذا الأمر مع العديد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “نحن مستعدون للمساعدة إذا لزم الأمر”. ووفقا له، يجري حاليا بحث الموضوع مع العديد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا، وتتم مناقشة تفاصيل عملية الإخلاء المحتملة.

تشهد منطقة الشرق الأوسط، جولة دورية من التصعيد في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، وتصفية أحد قادة الجناح العسكري لحركة حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

واتهمت إيران وحماس وحزب الله، إسرائيل بتحمل المسؤولية عن الحادث وتم التشديد على أنه لن يبقى بدون رد.