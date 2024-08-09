عجلون: 32 شاباً يشاركون في معسكر عن إدارة الأزمات والكوارث

وطنا اليوم:اختتمت اليوم فعاليات معسكر “سواعد الإنقاذ- ذكور”، الذي نفذته مديرية شباب محافظة عجلون بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني في قاعة بيت شباب عجلون، بمشاركة 32 شاباً ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2024.

وهدف المعسكر إلى تأسيس وتدريب فرق تطوعية للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث، والتعريف بدور الدفاع المدني في توفير الحماية للمواطنين والمؤسسات، وتدريب المشاركين على أساسيات الإسعافات الأولية.

وتضمنت فعاليات المعسكر، الذي نفذ على مدار 3 أيام، تدريبات من كوادر مديرية الدفاع المدني على الإسعافات الأولية والتعامل مع الحرائق وتسرب الغاز بالطرق الصحيحة، وطرق الإخلاء وتشكيل فريق تطوعي للمساهمة في إدارة الأزمات والكوارث.