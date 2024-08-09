2.91 مليار دينار قيمة الدفع عبر المحافظ الإلكترونية منذ مطلع العام

وطنا اليوم:بلغ عدد الحركات التي نفذها مستخدمو المحافظ الإلكترونية للدفع الإلكتروني في الأردن خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي، 29.3 مليون حركة بقيمة 2.91 مليار دينار، بحسب تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاصّ (جوباك).

وأضافت الشركة في تقريرها الصادر لإحصائيات تموز الماضي، الذي وصل إلى “المملكة”، أن عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية في الأردن ارتفع إلى 2.3 مليون مستخدم وبنسبة طفيفة 0.8% مقارنة مع حزيران الذي سبقه، ووصل إلى 2.29 مليون مستخدم.

وجرى خلال تموز تنفيذ 5.13 ملايين حركة من خلال نظام الدفع بواسطة الهاتف النقال بالمحافظ الإلكترونية، مقارنة مع 4.5 ملايين حركة في حزيران وبارتفاع نسبته 13.8%.

وأشارت إلى أن قيمة معاملات نظام الدفع بواسطة المحافظ بلغت الشهر الماضي 476 مليون دينار، مقارنة مع 426 مليون دينار في الشهر الذي سبقه (حزيران)، وبارتفاع بلغت نسبته 11.7%، في التقرير الذي أشار إلى أن متوسط قيمة حركات الدفع خلال الشهر الماضي بلغ 93 دينارا.

وبيّن التقرير أن 90.13% من الحركات عبر المحافظ وبحجم 4.62 ملايين حركة نفذت لغايات تحويل أموال، و3.35% بحجم 171 ألف حركة نفذت لغايات السحب، ثم 4.16% وبحجم 213 ألف حركة نفذت لغايات المشتريات، إضافة إلى 2.36% وبحجم 121 ألف حركة نفذت لغايات الإيداع.

التقرير بيّن أن 88.3% من مستخدمي المحافظ الإلكترونية أردنيون ويقدّر عددهم بـ 2.03 مليون شخص، بينما 11.7% من مستخدميها هم من غير الأردنيين وعددهم 271 ألف شخص، فيما بيّن أن 51.3% من عملاء المحافظ الإلكترونية ذكور وبعدد 1.18 مليون شخص، و48.3% من العملاء إناث، وبعدد 1.11 مليون أنثى.

وتوزعت إحصائية المستخدمين حسب الفئة العمرية إلى ألف للفئة العمرية التي ما دون 18 عاما، و814 ألفا للأعمار من (18 إلى 30 عاما)، و594 ألفا للأعمار من 31 إلى 40 عاما، و450 ألفا للأعمار من 41 إلى 50 عاما، و283 ألفا للأعمار من 51 إلى 60 عاما، و103 آلاف للأعمار من 61 إلى 70 عاما، و36 ألفا للأعمار من 71 إلى 80 عاما، و13 ألفا للأعمار من 81 إلى 90 عاما.