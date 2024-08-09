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مسؤول فلسطيني: إسرائيل ملزمة باحترام مهام الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني

منذ 9 ثواني
مسؤول فلسطيني: إسرائيل ملزمة باحترام مهام الأمم المتحدة لدعم الجهود الإنسانية للشعب الفلسطيني

وطنا اليوم_اكد نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور صبري صيدم خلال لقائه اليوم في مكتبه بالسيد مهند هادي منسق الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في فلسطين على أهمية إلزام العالم لإسرائيل باحترام وتسهيل المهام التي تؤديها مؤسسات الأمم المتحدة قاطبة بصفتها عضواً في المؤسسة الأممية.

 

وأشاد صيدم بالدور الهام والمحوري الذي يؤديه السيد هادي وفريقه و جميع مؤسسات الأمم المتحدة، وأهمية دعم الجهود الإنسانية الملحة لشعبنا خاصة في إطار ضمان تدفق المساعدات العينية والغذائية للمخيما وقطاع غزة.

 

 

كما وأكد صيدم على ضرورة توفير الدعم المطلق للمؤسسات الأممية وخاصة الاونروا.

 

ودعى صيدم إلى أهمية مواصلة إسناد الأهل في كل مواقع الاحتياج عبر الأمم المتحدة بكامل أذرعها خاصة في قطاع غزة، وذلك باعتباها الجهة الأقدر على توفير الدعم للاهل في غزة في ظل استمرار الحرب الابادية التي تشنها اسرائيل .


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