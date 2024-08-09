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جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية

منذ ساعة واحدة
جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية

وطنا اليوم:أعلن متحدث باسم جامعة كولومبيا الأميركية في وقت متأخر من أمس الخميس استقالة 3 مسؤولين سبق أن شاركوا فيما وصفته الإدارة بـ”تبادل مزعج لرسائل نصية شملت تكرار استعارات قديمة معادية للسامية”.
ووُضعت المسؤولة السابقة عن الحياة الطلابية الجامعية كريستين كروم، والمسؤول السابق عن دعم الطلاب والأسر ماثيو باتاشنيك، والمسؤولة الإدارية الرئيسية سوزان تشانغ-كيم في إجازة بينما كان يتم إجراء تحقيق.
وقالت إدارة الجامعة في يوليو/تموز إن تبادل الرسائل جرى خلال فعالية في الحرم الجامعي بعنوان “الحياة اليهودية في الحرم الجامعي: الماضي والحاضر والمستقبل”، وجاءت بعد أسابيع من احتجاجات شهدتها جامعة كولومبيا وغيرها من الجامعات في أنحاء الولايات المتحدة تنديدا بالحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وقالت الجامعة في يوليو/تموز إن “هذه الواقعة كشفت عن سلوكيات ومشاعر لم تكن غير مهنية فحسب، بل كررت بشكل مزعج استعارات قديمة معادية للسامية”.
وشهدت الولايات المتحدة مظاهرات استمرت لأشهر احتجاجا على الدعم الأميركي الواسع للحرب التي تشنها إسرائيل على غزة والتي أسفرت عن استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، كما أدت إلى نزوح كل سكان القطاع تقريبا والبالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وتسببت في مجاعة.
وكان المتظاهرون في الجامعات يطالبون بإنهاء الحرب، ووقف الدعم العسكري الأميركي لإسرائيل، وسحب استثمارات الجامعات من الشركات التي تدعم احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية.


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