5 وفيات بحوادث سير منفصلة في معان والسلط

وطنا اليوم:أفاد مصدر مساء الخميس، بوفاة 3 أشخاص وإصابة آخر بحادث تدهور مركبة في منطقة الجفر في محافظة معان.

وقال المصدر، إن الإصابة وصفت بالسيئة، وتم نقل الإصابة والوفيات إلى المستشفى.

كما تعاملت كوادر الإنقاذ والإسعاف مساء الخميس، مع حادث تدهور تعرضت له احدى المركبات بمنطقة زي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح ورضوض مختلفة في الجسم.

وجرى نقل الاصابات واخلاء الوفيات الى المستشفى، وفتح تحقيق مروري بالحادث.