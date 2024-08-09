عائلات الأسرى تدعو نتنياهو إلى استكمال التفاصيل الناقصة لمقترح صفقة التبادل

وطنا اليوم_أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن عائلات الأسرى وجهت دعوة إلى الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو إلى استكمال التفاصيل الأخيرة الناقصة لمقترح صفقة تبادل الأسرى.

ونقلت هيئة البث عن عائلات المحتجزين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة قولهم: “ندعو حكومة إسرائيل ورئيسها إلى استكمال التفاصيل الأخيرة الناقصة لتنفيذ صفقة التبادل”.

وتأتي هذه الدعوة بعد تقديم نتنياهو لاعتذاره لأول مرة لوقوع هجمات 7 أكتوبر، وأسفه الشديد “لأن شيئا كهذا حدث”.

كما أصدرت قطر ومصر والولايات المتحدة فجر يوم الجمعة بيانا مشتركا بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أكدت فيه أن الوقت حان لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى والمحتجزين.

وشدد البيان الثلاثي على أنه يجب عدم إضاعة مزيد من الوقت وألا تكون هناك أعذار لمزيد من التأجيل