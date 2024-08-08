بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

صحيفة تكشف .. هكذا ستُعاقب واشنطن طهران إذا ضربت إسرائيل!

منذ 40 ثانية
صحيفة تكشف .. هكذا ستُعاقب واشنطن طهران إذا ضربت إسرائيل!

وطنا اليوم_نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤول أميركي، بأن واشنطن حذرت إيران من أن حكومتها واقتصادها سيواجهان “ضربة مدمرة” في حال شنت طهران هجوما على إسرائيل.

 

ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله، إن “الولايات المتحدة وجهت رسالة واضحة إلى إيران بأن خطر التصعيد الكبير سيكون عاليا جدا في حال نفذت هجوما انتقاميا ملموسا ضد إسرائيل”.

 

وأضاف أن واشنطن حذرت طهران كذلك من أن “هناك خطرا كبيرا للعواقب على الاقتصاد الإيراني واستقرار حكومتها المنتخبة حديثا في حال قررت إيران السير في هذا الطريق”.

 

وأشار المسؤول إلى أن تلك التحذيرات نقلت إلى إيران بشكل مباشر وعبر الوسطاء أيضا، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:00

مشاركة متميزة وتكريم في المؤتمر الثاني لملتقى النشامى للجاليات الأردنية حول العالم

00:50

بيان قطري مصري أمريكي بشأن وقف إطلاق النار في غزة

00:09

“تهنئة خاصة للسيد إسماعيل عبداللطيف العمارين بنجاح نجله يزن في الثانوية العامة”

23:36

الطعن بقائمه حزب العمال الوطنية والمحلية

23:35

خالد خلف القرالة.. مبارك النجاح

22:39

وفاة شخصين وثلاث إصابات إثر حادث تدهور في السلط

21:31

الأمن: القبض على 13 مطلق عيارات نارية، و4 إصابات و( 1161) مخالفة مرورية متعلقة بالثانوية

20:47

وزير دفاع الاحتلال ينشر رسالة باللغة العربية موجهة للبنان

20:28

6 – صفر .. المغرب يكتسح مصر ويحقق برونزية الأولمبياد

20:15

الأردن يضمن أولى ميدالياته في أولمبياد باريس

20:03

التنمية : 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون الثانوية العامة

19:59

الخصاونة يزور مهرجان الأردن العالمي للطعام

وفيات
وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024