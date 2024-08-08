مشاركة متميزة وتكريم في المؤتمر الثاني لملتقى النشامى للجاليات الأردنية حول العالم

وطنا اليوم_محمد الملكاوي_عمان – الخميس 8 آب 2024: شارك المستشار الإعلامي لوزارة الإدارة المحلية محمد ملكاوي في المؤتمر الثاني لملتقى النشامى للجاليات الأردنية حول العالم، الذي انعقد في المركز الثقافي الملكي في عمان. بدعوة كريمة من السيدة نثيلة الريحاني، رئيسة ملتقى النشامى للجالية الأردنية في كندا، تشرف ملكاوي بالحضور والمشاركة في فعاليات المؤتمر.

خلال المؤتمر، تم تكريم المستشار الإعلامي محمد ملكاوي بدرع تقديري من قبل مؤسس ورئيس الملتقى الدكتور محمد أيمن عبدالله الرفاعي، تقديراً لجهوده المبذولة في خدمة الجالية الأردنية والمساهمة في تعزيز الروابط بين الأردنيين المغتربين ووطنهم.

شهد المؤتمر إعلاناً هاماً عن إنشاء صندوق استثماري للمغتربين الأردنيين، بمساهمة سنوية تصل إلى 120 مليون دينار، في خطوة تهدف إلى تعزيز دور المغتربين في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاريع استثمارية واعدة.

واختتم محمد ملكاوي مشاركته بالإشادة بالجهود المتميزة التي يبذلها الأردنيون المغتربون في مختلف أنحاء العالم، معرباً عن فخره بالدور الكبير الذي يقومون به كسفراء لوطنهم الأم.