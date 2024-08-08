بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

الطعن بقائمه حزب العمال الوطنية والمحلية

منذ 8 ثواني
الطعن بقائمه حزب العمال الوطنية والمحلية

وطنا نيوز / صرح عضو المكتب السياسي ورئيس فرع الزرقاء لحزب العمال الاستاذ محمود عبدالعزيز انه بتاريخ 6/8/2024 تم الطعن من قبل اعضاء بالمكتب السياسي امام محكمه الاستئناف.تسجيل قضية مستعجله امام محكمة الاستئناف لإبطال اجراءات الامين العام المخالفه لنظام الحزب الداخلي حيث تنص الماده على ان هذا الاجراء هو من اختصاص المكتب السياسي فقط و ان ما قامت به الامين للحزب هو مخالفه صريحه و واضحة و عليه اقيمت الدعوة.

 

في حين اكد المحامي الاستاذ محمد الحضرمي بأنه استناداً لنظام الداخلي لحزب العمال فإن اجراءات الامين العام باطلة فيما يخص القائمة الوطنية و القائمة المحليه

 

(و تستمر مخالافات الامين العام لحزب العمال )


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:35

خالد خلف القرالة.. مبارك النجاح

22:39

وفاة شخصين وثلاث إصابات إثر حادث تدهور في السلط

21:31

الأمن: القبض على 13 مطلق عيارات نارية، و4 إصابات و( 1161) مخالفة مرورية متعلقة بالثانوية

20:47

وزير دفاع الاحتلال ينشر رسالة باللغة العربية موجهة للبنان

20:28

6 – صفر .. المغرب يكتسح مصر ويحقق برونزية الأولمبياد

20:15

الأردن يضمن أولى ميدالياته في أولمبياد باريس

20:03

التنمية : 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون الثانوية العامة

19:59

الخصاونة يزور مهرجان الأردن العالمي للطعام

19:56

صندوق الزكاة يطلق مشروع حقيبتي

19:31

نورا رائد الف مباااااااارك النجاح

19:29

الاحتلال يتجهز لوقوع حرب كبيرة وترجيحات برد انتقامي آتٍ لا محالة

19:20

وزارة التربية: نسبة النجاح في امتحان “التوجيهي” 63.1%

وفيات
وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024