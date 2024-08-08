الطعن بقائمه حزب العمال الوطنية والمحلية

وطنا نيوز / صرح عضو المكتب السياسي ورئيس فرع الزرقاء لحزب العمال الاستاذ محمود عبدالعزيز انه بتاريخ 6/8/2024 تم الطعن من قبل اعضاء بالمكتب السياسي امام محكمه الاستئناف.تسجيل قضية مستعجله امام محكمة الاستئناف لإبطال اجراءات الامين العام المخالفه لنظام الحزب الداخلي حيث تنص الماده على ان هذا الاجراء هو من اختصاص المكتب السياسي فقط و ان ما قامت به الامين للحزب هو مخالفه صريحه و واضحة و عليه اقيمت الدعوة.

في حين اكد المحامي الاستاذ محمد الحضرمي بأنه استناداً لنظام الداخلي لحزب العمال فإن اجراءات الامين العام باطلة فيما يخص القائمة الوطنية و القائمة المحليه

(و تستمر مخالافات الامين العام لحزب العمال )