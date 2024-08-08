بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الأمن: القبض على 13 مطلق عيارات نارية، و4 إصابات و( 1161) مخالفة مرورية متعلقة بالثانوية

منذ 20 ثانية
الأمن: القبض على 13 مطلق عيارات نارية، و4 إصابات و( 1161) مخالفة مرورية متعلقة بالثانوية

وطنا اليوم_

** نجدد التأكيد على مواصلة العمل وإنفاذ القانون بحق المتجاوزين واتخاذ أشد الاجراءات بحقهم

أكدت مديرية الأمن العام على مواصلة عملها في التعامل مع جميع مظاهر التعبير عن الفرح بطريقة سلبية، مؤكدة على اتخاذ أشد الاجراءات بحق المخالفين، والمتجاوزين.

وبينت انها ألقت القبض منذ اعلان نتائج الثانوية العامة على(13) شخص، إثر قيامهم بإطلاق عيارات نارية، في مناطق مختلفة من المملكة، وتم ضبط (15) سلاح مختلف، مشيرة الى أنه تم التعامل مع أربعة إصابات باعيرة نارية متعلقة بنتائج الثانوية ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج وحالتهم العامة حسنة.

وأضافت، أنه تم مخالفة ( 1161) مركبة في عدة محافظات، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.

وبينت مديرية الأمن العام أنه وعلى الرغم من تسجيل هذه الأرقام فقد لوحظ تراجع عدد المخالفات المرورية المرتكبة وتراجع الأرقام المتعلقة بجريمة إطلاق العيارات، الأمر الذي يدل على الحس بالمسؤولية الكبير لدى الغالبية من المواطنين، مشددة أن العمل مستمر وبشكل حازم حتى القضاء على هذه المظاهر السلبية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:47

وزير دفاع الاحتلال ينشر رسالة باللغة العربية موجهة للبنان

20:28

6 – صفر .. المغرب يكتسح مصر ويحقق برونزية الأولمبياد

20:15

الأردن يضمن أولى ميدالياته في أولمبياد باريس

20:03

التنمية : 12 طالب وطالبة من منتفعي دور الرعاية يجتازون الثانوية العامة

19:59

الخصاونة يزور مهرجان الأردن العالمي للطعام

19:56

صندوق الزكاة يطلق مشروع حقيبتي

19:31

نورا رائد الف مباااااااارك النجاح

19:29

الاحتلال يتجهز لوقوع حرب كبيرة وترجيحات برد انتقامي آتٍ لا محالة

19:20

وزارة التربية: نسبة النجاح في امتحان “التوجيهي” 63.1%

19:16

القبض على 7 من مطلقي العيارات النارية ومخالفة 210 مركبات

19:10

التربية تعلن أسماء أوائل التوجيهي 2024

19:05

رئيس الوزراء يهنئ النَّاجحين في الثانويَّة العامَّة

وفيات
وفيات الخميس 8-8-2024وفيات الأربعاء 7-8-2024وفيات الثلاثاء 6-8-2024وفيات الإثنين 5-8-2024وفيات الأحد 4-8-2024