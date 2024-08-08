وزارة التربية: نسبة النجاح في امتحان “التوجيهي” 63.1%

وطنا اليوم:بلغ عدد المشتركين لامتحان الثانوية العامة 187737 طالبا وطالبة حضر منهم وقدّم الامتحان 171189 طالبا وطالبة. وفق ما أعلنه مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة.

وبلغت نسبة النجاح وفق شحادة، 63.4% بعد أن نجح من إجمالي عدد المتقدمين 107941 طالبا وطالبة.

وعن توزيع الطلبة المتقدمين ونسب نجاحهم، فقال شحادة إن عدد المشتركين كطلبة نظاميين بلغ 131539، تقدّم منهم وحضر للامتحان 126892 طالبا وطالبة.

وتوزع الطلبة النظاميون على المسار الثانوي الشامل الأكاديمي والذي بلغ عدد المتقدمين فيه 112242 طالبا وطالبة نجح منهم 71301 طالبة وطالبا بنسبة 63.5%.

حيث بلغ عدد المتقدمين للفرع العلمي 52877 طالبا وطالبة نجح منهم 39241 طالبا وطالبة بنسبة 74.2%.

وبلغ عدد المتقدمين للفرع الأدبي 59322 طالبا وطالبة نجح منهم 32040 طالبا وطالبة بنسبة 54%.

أما بخصوص المسار الثانوي الشامل المهني، فقد بلغ عدد المتقدمين 14650 طالبا وطالبة نجح منهم 9680 طالبا وطالبة بنسبة 66.1% وحسب نسب النجاح الآتية: (الفرع الصناعي 57.3%) ، الفرع الزراعي (70.90%) ، الفرع الفندقي (57.10%) ، الاقتصاد المنزلي (73.1%).

وعن الدراسة الخاصة فقد بلغ عدد المشتركين، 56198 نجح منهم 23521 طالبا وطالبة بنسبة مئوية 61.3% وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع العلمي (70.2%) ، الفرع الأدبي (53.1%) ، الفرع الشرعي (45.6%).

فيما بلغ عدد المتقدمين للمسار الثانوي الشامل المهني 5916 طالبا وطالبة نجح منهم 3439 بنسبة نجاح بلغت 58.1%، وحسب نسب نجاح كالآتي: الفرع الصناعي (45.9%) ، الفرع الزراعي (60.4%) ، الفرع الفندقي (42.1%) ، الاقتصاد المنزلي (68.9%).