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القبض على 7 من مطلقي العيارات النارية ومخالفة 210 مركبات

منذ 8 ثواني
القبض على 7 من مطلقي العيارات النارية ومخالفة 210 مركبات

وطنا اليوم:لقت الدوريات الأمنية والقوة العاملة في الميدان القبض على(7) أشخاص في مناطق مختلفة من المملكة، إثر قيامهم بإطلاق العيارات النارية، وتم ضبط الأسلحة المستخدمة، والعمل جار على ملاحقة آخرين تم رصدهم، حسب بيان لمديرية الأمن العام.
وأوضحت المديرية، أنه تمت مخالفة (210) مركبات في عدة محافظات، وسيصار إلى حجز جميع المركبات المخالفة، واتخاذ المقتضى القانوني والإداري بحق مرتكبيها.
وبينت المديرية، أن جميع هذه الإجراءات تمت من خلال انتشار دورياتها المدنية والعسكرية، فضلا عن عدد منها كان من خلال بلاغات وشكاوى واردة عبر الأرقام المخصصة.
وشكرت المديرية، كل من ساهم في الحفاظ على الأمن والإبلاغ عن التجاوزات، مؤكدة أنها ستواصل عملها بشكل حازم واتخاذ إجراءات مشددة بحق جميع المخالفين.


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