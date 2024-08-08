التربية تعلن أسماء أوائل التوجيهي 2024

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل في امتحان الثانوية العامة لعام 2024.
ووفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، فقد جاءت النتائج كما يلي:
أ- الفرع العلمي:
الأولى – رغد منصور ضيف الله الصانع حيث حصلت على معدل 99.9% من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – سحاب.
الثانية – جود موسى درويش بريك حيث حصلت على 99.85% من مدرسة الجزيرة إناث / لواء الجامعة.
الثالث – وائل هيثم فايق حجازين 99.80% من مدرسة البطريكية اللاتينية الثانوية / قصبة الكرك.
الرابعة ليان حمزة محمد ابو حويلة 99.7% مدرسة الكلية العلمية الإسلامية إناث / الجبيهة الجامعة
الرابعة (مكرر) – براءة رداد الحاج علي الزبون 99.7%، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / جرش
السادسة: رماس العويدي من مدرسة الدر المنثور في لواء الجامعة بمعدل 99.6
السادسة مكرر: جنى القادري من مدارس الكلية العلمية إناث الجبيهة في لواء الجامعة بمعدل 99.6%
السادسة مكرر: ليان الخصاونة من مدارس العصرية في لواء الجامعة 99.6%
السادسة مكرر: سارة خلدون عارف القرم من مدارس الملك عبد الله الثاني – قصبة إربد 99.6
السادسة مكرر: ريم ماجد محمد مومني من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز – عجلون بمعدل 99.6
السادس مكرر : عبد الرحمن علي علان عمايرة من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز قصبة السلط بمعدل 99.6
ب- الفرع الأدبي
الأولى: سلمى هيثم جميل سلامة من مدرسة الحصاد التربوي إناث في القويسمة بمعدل 99.9
الثانية: إيمان اياد معروف العقرباوي من مدرسة أكاديمية الرأفة الوطنية في لواء الجامعة بمعدل 99.65
الثانية مكرر : رؤى خليل من مدرسة عين غزال الثانوية للبنات في الرصيفة بمعدل 99.65
الرابعة: لين محمد أحمد رشيد جبر من مدرسة الجزيرة إناث في لواء الجامعة بمعدل 99.6
الخامسة: مريم جمال محمود البيراوي من مدرسة أكاديمية الرواد الدولية إناث في لواء الجامعة بمعدل 99.4
الخامسة مكرر: سنابل طلال محمد أبو طافش من مدرسة الناصر الحديثة الفرع الثاني في ماركا 99.4
السابعة: جنى عمر من مدرسة لميس بنت عمرو الثانوية للبنات في ماركا 99.35
السابعة: غالية المصري من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات في الزرقاء الأولى بمعدل 99.35
التاسعة: اليسار السطري من مدرسة أكاديمية المشاهير للعلم والمعرفة إناث في سحاب بمعدل 99.3
التاسعة نور مروان حسن الشروف من مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات في الرصيفة بمعدل 99.3
ج – الفرع الشرعي
الأول – احمد عبد الله محمد المنسي 98.45% مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية – قصبة إربد
الثاني – زيد هاني ذياب شلبي 96.45% مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية – قصبة إربد
الثالث – عامر فارس مصطفى الطواب 94.2. دراسة خاصة – لواء الجامعة