التربية تعلن أسماء أوائل التوجيهي 2024

وطنا اليوم:أعلنت وزارة التربية والتعليم أسماء الأوائل في امتحان الثانوية العامة لعام 2024.

ووفق مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم محمد شحادة، فقد جاءت النتائج كما يلي:

أ- الفرع العلمي:

الأولى – رغد منصور ضيف الله الصانع حيث حصلت على معدل 99.9% من مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز – سحاب.

الثانية – جود موسى درويش بريك حيث حصلت على 99.85% من مدرسة الجزيرة إناث / لواء الجامعة.

الثالث – وائل هيثم فايق حجازين 99.80% من مدرسة البطريكية اللاتينية الثانوية / قصبة الكرك.

الرابعة ليان حمزة محمد ابو حويلة 99.7% مدرسة الكلية العلمية الإسلامية إناث / الجبيهة الجامعة

الرابعة (مكرر) – براءة رداد الحاج علي الزبون 99.7%، مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز / جرش

السادسة: رماس العويدي من مدرسة الدر المنثور في لواء الجامعة بمعدل 99.6

السادسة مكرر: جنى القادري من مدارس الكلية العلمية إناث الجبيهة في لواء الجامعة بمعدل 99.6%

السادسة مكرر: ليان الخصاونة من مدارس العصرية في لواء الجامعة 99.6%

السادسة مكرر: سارة خلدون عارف القرم من مدارس الملك عبد الله الثاني – قصبة إربد 99.6

السادسة مكرر: ريم ماجد محمد مومني من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز – عجلون بمعدل 99.6

السادس مكرر : عبد الرحمن علي علان عمايرة من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز قصبة السلط بمعدل 99.6

ب- الفرع الأدبي

الأولى: سلمى هيثم جميل سلامة من مدرسة الحصاد التربوي إناث في القويسمة بمعدل 99.9

الثانية: إيمان اياد معروف العقرباوي من مدرسة أكاديمية الرأفة الوطنية في لواء الجامعة بمعدل 99.65

الثانية مكرر : رؤى خليل من مدرسة عين غزال الثانوية للبنات في الرصيفة بمعدل 99.65

الرابعة: لين محمد أحمد رشيد جبر من مدرسة الجزيرة إناث في لواء الجامعة بمعدل 99.6

الخامسة: مريم جمال محمود البيراوي من مدرسة أكاديمية الرواد الدولية إناث في لواء الجامعة بمعدل 99.4

الخامسة مكرر: سنابل طلال محمد أبو طافش من مدرسة الناصر الحديثة الفرع الثاني في ماركا 99.4

السابعة: جنى عمر من مدرسة لميس بنت عمرو الثانوية للبنات في ماركا 99.35

السابعة: غالية المصري من مدرسة سكينة بنت الحسين الثانوية الشاملة للبنات في الزرقاء الأولى بمعدل 99.35

التاسعة: اليسار السطري من مدرسة أكاديمية المشاهير للعلم والمعرفة إناث في سحاب بمعدل 99.3

التاسعة نور مروان حسن الشروف من مدرسة عوجان الثانوية الشاملة للبنات في الرصيفة بمعدل 99.3

ج – الفرع الشرعي

الأول – احمد عبد الله محمد المنسي 98.45% مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية – قصبة إربد

الثاني – زيد هاني ذياب شلبي 96.45% مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية للعلوم الشرعية – قصبة إربد

الثالث – عامر فارس مصطفى الطواب 94.2. دراسة خاصة – لواء الجامعة