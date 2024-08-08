“مبارك النجاح لسلمى جمال حداد: تفوق استثنائي في التوجيهي يتحدى الصعاب”

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_أسرة “وطنا اليوم” و الأهل والأصدقاء يتقدمون بأسمى آيات التهنئة والتبريكات لابنتنا العزيزة والمتفوقة “سلمى”، ابنة الصحفي الراحل جمال حداد، التي تمكنت، رغم ألم الفقدان وصعوبة التحديات، من تحقيق إنجاز استثنائي في امتحان التوجيهي، بحصولها على معدل 91% في الفرع العلمي.

لقد أثبتت “سلمى” أن العزيمة والإرادة القوية قادران على تجاوز أصعب المحن، ووالدك الراحل كان وسيظل دائماً فخوراً بكِ، ونتمنى لكِ مستقبلاً مشرقاً يزدان بالمزيد من الإنجازات الباهرة، وأن تواصلي مسيرتكِ الدراسية والمهنية بثبات وتفوق.

نحن فخورون بكِ حد السماء، ونسأل الله أن يوفقكِ في كل خطوة تخطينها نحو تحقيق أحلامكِ وأهدافكِ السامية.

ألف مبروك يا “سلمى”، ومن نجاح إلى نجاح أكبر بإذن الله.