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إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار هدية لجلالة الملك باليوبيل الفضي

منذ ساعة واحدة
إنشاء صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار هدية لجلالة الملك باليوبيل الفضي

وطنا اليوم_
عمان / قرر المؤتمر الثاني لملتقى لنشامى الجالية الأردنية حول العالم الذي عقد اليوم في المركز الثقافي الملكي إنشاء (صندوق المغتربين الأردنيين للاستثمار) بمساهمة مشتركة من المغتربين تقدر بحوالي 120 مليون دينار سنويا، وذلك بمناسبة احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.

وأكد مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الدكتور المهندس “محمد أيمن” عبدالله الرفاعي بأن قرار إنشاء هذا الصندوق يتفق وتطلعات وتوجيهات جلالة الملك بأن يساهم المغتربون الأردنيون في الاستثمار والتنمية المحلية في المملكة، وهو هدية وطنية من ملتقى النشامى إلى جلالته بهذه المناسبة العزيزة على قلوب الأردنيين.

يشار إلى أن المؤتمر الثاني لملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم الذي عقد اليوم ضم مغتربين من حوالي (44) دولة حول العالم، غالبيتهم من المستثمرين وأصحاب الخبرات في بلدان الاغتراب.


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