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#عاجل رسميا.. التربية تبدأ بتفعيل رابط نتائج التوجيهي

منذ ساعة واحدة
#عاجل رسميا.. التربية تبدأ بتفعيل رابط نتائج التوجيهي

وطنا اليوم:فعلت وزارة التربية والتعليم قبل قليل موقع نتائج التوجيهي ( https://www.tawjihi.jo/ ) استعدادا لاعلان النتائج عند الساعة 5 مساء.
وتعلن وزارة التربية والتعليم، الخميس، نتائج امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة 2024 (التوجيهي)، حيثُ ستعقد الوزارة مؤتمرًا صحفيًا الساعة السادسة؛ مساء لإعلان نسب النجاح في الامتحان في الفروع كافة، إضافة إلى أسماء الأوائل في الفروع، والأوائل على المملكة.
ويمكن معرفة النتائج عن طريق الرابط الإلكترونيّ التالي، حيث سيتم تفعيل الرابط عند الساعة الخامسة من مساء الخميس.
رابط التوجيهي : https://www.tawjihi.jo/
كيفيّة الاستعلام عن نتائج التوجيهي:
هناك عدة خطوات للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة (التوجيهي) 2024، وهي كما يلي:
على الطالب الدخول على الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة التربية والتعليم الأردنية.
على الطالب النقر على مربع نتيجة التوجيهي في الأردن.
على الطالب كتابة اسم الطالب رباعي في المكان المناسب له ورقم الجلوس الخاص به.
على الطالب مراجعة كافة البيانات المعلومات المطلوبة.
ثم الضغط على خانة إظهار النتيجة النهائية.


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