الحاج توفيق يدعو لتوفير الدعم للقطاع الزراعي

وطنا اليوم:بحث مجلس ادإرة غرفة تجارة عمان، وجمعية مصدري ومنتجي الخضار والفواكة، العديد من القضايا التي تواجه القطاع الزراعي وحركة إنسياب السلع الزراعية للاسواق الداخلية والخارجية.

وركز اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة على أبرز الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والمستوردين والمصدرين والآليات المُقترحة لتذليلها بالتعاون بين تجارة عمان والجهات الرسمية المعنية .

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق اهمية تضافر الجهود مع جميع الاطراف المعنية من اجل دعم انتاج وتصدير الخضار والفواكة الى الاسواق الخارجية.

وشدد على أن القطاع الزراعي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي، لافتا الى وجود بعض التحديات التي قد تظهر من خلال العمل، ولا بد من الاعتراف بها والعمل على تصحيحها فورا بالتعاون مع وزارة الزراعة والغرفة والجهات المعنية.

وأكد أن الغرفة تدعم بكل إمكاناتها نقابات وجمعيات أصحاب العمل باعتبارها البيت الآمن لكل تاجر في العاصمة عمان، داعيا الى العمل برؤية حقيقية للشراكة والتعاون والتنسيق فيما بين الجانبين لتطوير وتنظيم كل ما من شأنه النهوض بالقطاع الزراعي لحماية المزارع والتاجر والمستهلك على حد سواء.

وبين الحاج توفيق ان الغرفة لديها قنوات اتصال مفتوحة مع جميع الغرف التجارية العربية والاسلامية، مؤكدا امكانية التشبيك فيما بين المصدرين وهذه الغرف، لجهة تعزيز التعاون وتبادل المعلومات عن مستوردي ومصدري الخضار والفواكة وإقامة المعارض الغذائية المشتركة.

من جهته، أكد رئيس الجمعية مازن حمارنه ضرورة التعاون مع جميع الاطراف المعنية للمحافظة على الاسواق الخارجية وزيادة التصدير، وثمن عاليا دعم الغرفة واهتمامها في تذليل التحديات والتشاركية الدائمه مع جميع النقابات والجمعيات التجارية.

ودعا لزيادة التعاون والتنسيق بين الطرفين وعقد اجتماعات مكثفة وادامة قنوات الاتصال مع الغرفة والجهات المعنية لبحث ابرز المشاكل والتحديات وتقديم الحلول المناسبةللنهوض بالقطاع الزراعي.

وأكد أعضاء مجلس ادارة الغرفة الحضور، ان تجارة عمان تضع جميع امكاناتها ومرافقها لخدمة منتسبي القطاع، لافتين الى امكانية التعاون في مجال التدريب والتثقيف لأعضاء الهيئة العامة للجمعية وتنظيم الدورات وورش العمل المتخصصة ولا سيما مجال التسويق الالكتروني وادارة اللوجستيات والضريبة وغيرها من المجالات.