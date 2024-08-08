الملك: وقف الحرب على غزة متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة

وطنا اليوم:جدد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، التأكيد على أن وقف الحرب على غزة هو متطلب أساسي لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة.

وأكد الزعيمان، خلال الاتصال، ضرورة تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأشار جلالة الملك إلى أهمية جهود قبرص والاتحاد الأوروبي في الدفع للتوصل إلى تهدئة شاملة، مجددا جلالته دعوته لدول العالم إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة.

ولفت جلالته إلى أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.

وتناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين الأردن وقبرص.