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مستو : حركة الطيران المدني من الأردن وإليه تسير بشكل اعتيادي

منذ 3 ساعات
مستو : حركة الطيران المدني من الأردن وإليه تسير بشكل اعتيادي

وطنا اليوم:قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن هيثم مستو، إن تعليق عدد من شركات الطيران المدني رحلاتها إلى الأردن، لم يؤثر في حركة الطيران أو حركة المسافرين القادمين والمغادرين.
وأضاف مستو، في تصريح ، أن 4 شركات طيران علقت رحلاتها الجوية إلى الأردن، واحدة منها أعادت رحلاتها، و 3 أخرى تجري حاليا إعادة تقييم من أجل إعادة رحلاتها الجوية إلى الأردن.
وأوضح، أن حركة الطيران أو المسافرين لم تتأثر؛ نظرا لوجود خطوط سفر بديلة عن تلك الشركات “لم تعلق رحلاتها إلى الأردن”، بين الأردن ووجهات السفر المختلفة، مؤكدا أنه لم تنقطع الرحلات الجوية مع أي وجهة سفر تم تعليق الرحلات إليها.
وأشار إلى أن الشركات التي علقت رحلاتها “مؤقتا” إلى الأردن، لم تعلقها لمخاطر في أجواء الأردن، وإنما مخاطر في “الطريق إلى الأردن”، نظرا للتوترات الإقليمية.
وأكد مستو، أن حركة الطيران المدني من الأردن وإليه “تسير بشكل اعتيادي”.
وفي السياق، قال مستو، إن هيئة تنظيم الطيران المدني، مستمرة بمراجعة كافة التطورات المتعلقة بالطيران المدني، وحركة السفر من الأردن وإليه ، لضمان سلامة المسافرين وأمنهم عبر الأجواء الأردنية.
وتتجنب شركات طيران عددا من المجالات الجوية بالشرق الأوسط، مع تنامي التوترات الإقليمية بالمنطقة.


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